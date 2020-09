«Le droit international est un peu désarmé par rapport aux nouveaux conflits»

Tandis que l’Assemblée générale des Nations unies se réunit pour aborder les défis mondiaux, le droit international est plus menacé que jamais. Débat entre William Julié, avocat spécialiste en droits de l’homme et droit de l’extradition, et Emmanuel Dupuy, président de l’IPSE (Institut Prospective et Sécurité en Europe), pour le Désordre mondial.