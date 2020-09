Les autorités du Haut-Karabagh décrètent la loi martiale et la mobilisation générale

Face aux nouvelles tensions entre les parties azerbaïdjanaise et arménienne dans la région du Haut-Karabagh, le Président de celle-ci a décrété la loi martiale et la mobilisation générale. Les deux parties s'accusent mutuellement d'attaques. Des victimes ont été signalées parmi la population civile du Haut-Karabagh et de l'Azerbaïdjan.