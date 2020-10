Mort d’un adolescent russe blessé lors des bombardements de Ganja

Le bureau du procureur général d'Azerbaïdjan a annoncé la mort d'un blessé russe lors du bombardement de la ville de Ganja.

Selon son service de presse, il s’agit d’un citoyen russe né en 2007. Blessé lors d’une frappe de missile sur Ganja le 17 octobre, il est décédé à l'hôpital, rapporte le bureau du procureur général d'Azerbaïdjan ce samedi 24 octobre.

«Le citoyen de la Fédération de Russie Artur Vladimirovich Mayakov, né en 2007, qui a été blessé à la suite d'un tir de missiles ennemi sur Ganja le 17 octobre, est décédé aujourd'hui à l'hôpital, malgré l'assistance médicale fournie», indique le service de presse du ministère.

L'ambassade de Russie à Bakou a confirmé sa mort.

Bombardements sur la ville de Ganja

Dans la nuit du 17 octobre, Bakou a rapporté le bombardement de la ville de Ganja par l'Arménie. Des accusations rejetées par Erevan.

Le 18 octobre, les sauveteurs ont découvert 53 blessés et les corps de 13 civils dans des décombres.

Dans la nuit du 17 au 18 octobre à 22 heures (heure de Paris), une trêve humanitaire est entrée en vigueur dans la République autoproclamée du Haut-Karabakh, suite à un accord conclu la veille entre Erevan et Bakou.

Dans les premières heures, la situation était calme. Puis les pays se sont mutuellement accusés de ne pas respecter le cessez-le-feu.

L'escalade du conflit dans le Haut-Karabakh a repris le 27 septembre, Bakou et Erevan se renvoyant la balle sur le déclenchement des bombardements et pilonnages qui ont touché la population civile, faisant des morts et des blessés.