Près de 50.000 musulmans manifestent contre Emmanuel Macron et la France au Bangladesh - images

Au moins 50.000 manifestants ont pris part à un rassemblement organisé dans la capitale bangladaise, Dacca, en réaction aux déclarations d’Emmanuel Macron défendant le droit à la caricature, rapporte Al Jazeera.

Selon ses informations, les forces de l’ordre ont empêché les protestataires, partis de la mosquée Baitul Mukarram, la plus grande du pays, de s’approcher de l’ambassade de France.

🔴🇧🇩⚡️🇫🇷 [ ALERTE INFO ] Les manifestations et appels au boycott de produits français se multiplient dans le monde musulman.



► Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté à Dacca au #Bangladesh, contre #Macron et pour le #boycott des produits français. pic.twitter.com/3IbKyFS07e — [ Lies Breaker ] (@Lies_Breaker) October 27, 2020

Le cortège a parcouru environ deux kilomètres, parsemé de caricatures de M.Macron ainsi que d’un cercueil factice du Président de la République. Ils ont notamment appelé à «mettre fin à la diffamation du Prophète» ainsi qu’à boycotter les produits français. La manifestation s’est dispersée sans incident.

Troisième manifestation en une semaine

Il s’agit de la troisième et la plus importante manifestation contre la France et Emmanuel Macron organisée au Bangladesh depuis une semaine à l’appel de Hefazat-e-Islam, l’un des principaux groupes islamistes du pays, qui compte 168 millions d’habitants, majoritairement musulmans.

Le gouvernement bangladais, qui est officiellement laïque, a jusqu’à présent gardé le silence sur ces manifestations.