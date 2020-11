La France demande «fermement» à la Turquie de mettre fin à ses provocations au Haut-Karabakh

Dans un communiqué paru ce 10 novembre, l'Élysée a demandé «fermement» à la Turquie de mettre fin à ses provocations dans le Haut-Karabakh et a déclaré étudier l'accord de cessez-le-feu «total» conclu la veille par l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Russie.

La présidence de la République a annoncé dans un communiqué qu’elle analysait les paramètres de l'accord de cessez-le-feu conclu lundi entre Bakou et Erevan sur le Haut-Karabakh et qu’elle poursuivait activement ses consultations avec la Russie pour parvenir à un accord durable qui préserve et respecte les intérêts de l’Arménie qu'elle continue de soutenir.

En outre, le sujet de l’implication des Turcs dans le conflit a été évoqué.

«La France demande fermement à la Turquie de mettre fin à ses provocations au sujet du Haut-Karabagh, de faire preuve de retenue et de ne rien faire qui compromette la possibilité qu’un accord durable soit négocié entre les parties et dans le cadre du groupe de Minsk», dit le communiqué.

Détails à suivre