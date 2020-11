L’armée britannique parachute son chef d’état-major au mauvais endroit et le perd

Le chef d'état-major interarmes britannique s'est perdu lors d’exercices militaires, le 10 novembre, car il avait été projeté au mauvais endroit, rapporte le journal The Sun. Or, l’armée a nié sa disparition, insistant sur le fait que le général était un opérateur «très compétent» et qu’il n’était simplement «pas là où ils l'attendaient».