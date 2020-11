Le classement des meilleures villes 2020 repose sur un nouveau critère

Haut revenu par habitant, puissance économique, recherche et développement, qualité de l’environnement, culture ou encore transports, autant de critères qui rendent une ville agréable à vivre. Chaque année, sur la base de ces données, Global Finance présente un classement des villes offrant la meilleure qualité de vie.

Dans le contexte de la pandémie de coronavirus, le magazine Global Finance a mis à jour ses critères en y ajoutant la gestion de la crise sanitaire, soit le nombre d’infections et de décès dus au Covid-19 par million d’habitants.

Tokyo, meilleure ville au monde en 2020

Avec cette rectification, le classement a changé. Ainsi, Bruxelles tombe à la 43e place, Milan à la 40e, Barcelone et Madrid respectivement aux 38e et 35e.

Et la meilleure ville au monde où vivre en 2020 est Tokyo qui a été l’une des plus rapides à prendre des décisions face au coronavirus. Le Japon a en effet rapidement fermé ses frontières et annoncé le report des Jeux olympiques afin de contenir le plus rapidement possible l’épidémie.

Londres, vainqueur incontestable en 2019, et dont le taux d’infection et de mortalité est élevé, a perdu sa première place à cause du nouveau facteur Covid.

Enfin, Paris figure en 7e position alors qu’elle était 2e l’an passé.