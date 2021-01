Crash des 737 MAX: Boeing accepte de verser plus de 2,5 mds de dollars

Accusé par le ministère de la Justice d'avoir induit les autorités en erreur lors du processus d'approbation du 737 MAX, Boeing a reconnu sa responsabilité et accepté de verser plus de 2,5 milliards de dollars pour solder certaines poursuites.

Boeing a accepter de verser plus de 2,5 milliards de dollars dans le cadre de l'enquête du ministère américain de la Justice sur les deux accidents du 737 MAX qui ont fait 346 morts en 2018 et 2019, mais n'aura pas à plaider coupable dans le cadre des poursuites criminelles, a annoncé le ministère.

La somme comprend une sanction pénale de 243,6 millions de dollars, 1,77 milliard d'indemnités et la création d'un fonds de 500 millions de dollars pour les proches des victimes.

«Les accidents tragiques du vol 610 de Lion Air et du vol 302 d'Ethiopian Airlines ont révélé la conduite frauduleuse et trompeuse des employés de l'un des principaux fabricants d'avions commerciaux au monde», a déclaré le procureur général adjoint par intérim David P. Burns.

«Les employés de Boeing ont choisi la voie du profit plutôt que celle de la franchise en dissimulant des informations importantes à la FAA (l'aviation civile américaine) concernant l'exploitation de son avion 737 Max et en s'engageant dans un effort pour dissimuler leur tromperie.»

Boeing reconnaît dans des documents judiciaires que deux des pilotes d'essais de 737 MAX avaient trompé la Federal Aviation Administration au sujet d'un système de sécurité appelé MCAS impliqué dans les deux accidents.

L'accord «reconnaît à juste titre que nous n'avons pas répondu à nos valeurs et à nos attentes», dit David Calhoun, directeur général de Boeing, dans un communiqué.

Les catastrophes aériennes d'octobre 2018 et mars 2019, qui ont entraîné l'immobilisation du 737 MAX pendant 20 mois, ont plongé l'avionneur américain dans la période la plus turbulente de son histoire, marquée par une multitude d'enquêtes à son encontre, un remaniement interne et de lourdes pertes financières. Le ministère américain de la Justice l'accuse de complot en vue de commettre une fraude.