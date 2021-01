Le Mexique s’attend à recevoir 24 millions de doses de Spoutnik V prochainement

Alors que le Mexique fait face à une deuxième vague d’épidémie de Covid-19 et que son Président a annoncé avoir été testé positif, le pays s’attend à se faire livrer plus de 20 millions de doses du vaccin Spoutnik V par la Russie.

Le Mexique espère se voir livrer prochainement 24 millions de doses du vaccin russe Spoutnik V contre le Covid-19, a déclaré le Président du pays Andres Manuel Lopez Obrador.

«Nous avons parlé avec le Président russe, Vladimir Poutine […]. Je l'ai invité à se rendre au Mexique et l'ai remercié pour sa décision de nous livrer 24 millions de doses du vaccin Spoutnik V au cours des deux prochains mois», a-t-il écrit sur sa chaîne Telegram à l'issue d’une conversation téléphonique avec son homologue russe.

Le ministre mexicain des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard, s’était précédemment félicité du succès des négociations entre les dirigeants des deux pays, estimant qu’avec le soutien du gouvernement russe les autorités mexicaines pourraient désormais progresser sur le chemin de l'organisation de livraisons du vaccin russe.

Le Président testé positif

Andres Manuel Lopez Obrador a annoncé le 24 janvier avoir contracté le Covid-19. Il a indiqué que ses symptômes étaient légers et qu'un traitement médical lui avait été prescrit. Un représentant des autorités sanitaires a pour sa part ajouté que le chef de l’État était «dans un état stable».

Le Mexique voit déferler une deuxième vague d’épidémie et est à l’heure actuelle le quatrième pays le plus touché au monde en nombre de décès, avec plus de 149.600, et le troisième en nombre de cas, avec plus de 8,8 millions.