Le Kosovo établit des relations avec Israël, va ouvrir une ambassade à Jérusalem

Le Kosovo, territoire européen majoritairement musulman, a normalisé lundi ses relations avec Israël et ouvrira à terme son ambassade dans la ville disputée de Jérusalem, ont indiqué de hauts responsables lors d'une cérémonie par visioconférence.

Depuis août 2020, l’Etat hébreu a multiplié les accords de normalisation avec des Etats arabes -Emirats arabes unis, Bahreïn, Soudan et le Maroc- mais ces pays n’ont toutefois pas reconnu la ville disputée de Jérusalem comme capitale d’Israël.

Dans le cadre d’un échange de reconnaissance mutuelle, Israël a reconnu officiellement le Kosovo, ancienne province serbe ayant proclamé en 2008 son indépendance, comme un Etat indépendant, rejoignant ainsi la plupart des pays occidentaux mais pas la Serbie, la Chine et la Russie.

«Aujourd’hui nous écrivons l’histoire, nous établissons des relations diplomatiques entre Israël et le Kosovo. C’est la première fois de l’histoire que des relations diplomatiques sont établies par Zoom», a déclaré le chef de la diplomatie israélienne Gabi Ashkenazi.

Ambassade à Jérusalem

Le Kosovo a lui reconnu comme capitale d’Israël la ville de Jérusalem, où une mission diplomatique doit être ouverte au cours des prochains mois.

«Ce matin, j’ai reçu votre demande pour établir votre ambassade à Jérusalem que j’ai bien entendu acceptée», a dit M. Ashkenazi.

«Aujourd’hui, Israël devient le 117e pays à reconnaître la république du Kosovo à titre de pays indépendant et souverain», a déclaré la ministre kosovare des Affaires étrangères, Meliza Haradinaj-Stublla.

Cet accord a été rendu possible par le soutien des Etats-Unis, Washington ayant soutenu la lutte pour l’indépendance du Kosovo, qui se décrit aujourd’hui volontiers comme américanophile. Et l’ex-président Donald Trump avait annoncé en septembre un accord visant à la reconnaissance de l’Etat hébreu par le Kosovo et à l’ouverture d’une ambassade à Jérusalem.