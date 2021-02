L’Arménie approuve l’utilisation d’un vaccin russe anti-Covid

Le vaccin russe Spoutnik V, déjà enregistré dans une quinzaine de pays, sera utilisé lors d’une campagne de vaccination en Arménie, a fait savoir ce lundi 1er février le Fonds russe d’investissements directs (RFPI) dans un communiqué.

«Nous annonçons aujourd’hui que le vaccin a été approuvé par le ministère arménien de la Santé. Grâce à ce produit anti-Covid, l’un des meilleurs au monde, l’Arménie lancera sa campagne de vaccination. Nous espérons que notre coopération permettra de protéger les vies humaines et d’accélérer la levée des restrictions imposées en raison du virus», a déclaré le directeur du Fonds, Kirill Dmitriev.

Le RFPI précise que le ministère arménien de la Santé a approuvé l’utilisation du vaccin sur la base des données de la 3e phase des essais cliniques effectués en Russie et sans mener de tests supplémentaires en Arménie.

Spoutnik V

Conçu par le Centre d’épidémiologie et de microbiologie Gamaleïa de Moscou, et enregistré en Russie le 11 août, le vaccin Spoutnik V a été homologué dans une quinzaine pays dont l’Algérie, l’Argentine, la Biélorussie, la Bolivie, les Émirats arabes unis, la République de Guinée, la Hongrie, l’Iran, la Palestine, le Pakistan, le Paraguay, la Russie, la Serbie, le Turkménistan et le Venezuela.

Le médicament utilise comme vecteurs deux adénovirus humains, une plateforme vaccinale sûre, efficace et bien connue, qui ne provoque pas d’effets indésirables à long terme. L’efficacité de Spoutnik V est supérieure à 90% et permet d’éviter les cas graves de Covid-19.