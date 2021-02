«Improbable»: l’OMS ne se penchera plus sur une possible fuite du Covid-19 depuis un laboratoire

À l'issue d'un séjour de quatre semaines à Wuhan, en Chine, d'où le SARS-CoV-2 est parti l'année dernière, une équipe internationale comprenant des experts chinois et de l'OMS a fait part de quatre principales hypothèses sur l'apparition du virus.

La théorie d'une fuite de Covid-19 d'un laboratoire est «hautement improbable», a déclaré ce 9 février le chef de la mission de l’OMS à Wuhan Peter Ben Embarek.

«Ce n'est donc pas une hypothèse que nous proposerons pour de futures études», a-t-il précisé.

Parmi les autres théories, il a évoqué une transmission du coronavirus depuis un premier animal, puis un deuxième, avant une contamination à l'homme, laquelle est «la plus probable».

Cette piste demande toutefois «des recherches plus spécifiques et ciblées», a-t-il ajouté.

La transmission depuis un animal est probable, mais celui-ci n'a «pas encore été identifié», a pour sa part déclaré Liang Wannian, chef de la délégation scientifique chinoise. Depuis les premiers cas de Covid-19 rapportés à Wuhan, la pandémie a fait plus de 2,3 millions de morts dans le monde.

Et «il n'y a pas assez de preuves [...] pour déterminer si le SARS-Cov-2 s'est propagé à Wuhan avant décembre 2019», a ajouté Liang Wannian.

L'OMS avait auparavant prévenu qu'il faudra s'armer de patience avant de trouver une éventuelle réponse.

«Nous sommes dans un processus et nous avons besoin de temps et d'efforts pour comprendre» ce qui s'est passé, a expliqué à l'AFP le docteur Hung Nguyen-Viet, codirecteur du programme sur la santé humaine et animale à l'Institut international de recherche sur l'élevage à Nairobi.