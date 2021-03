Trois noms disparaissent mystérieusement du rapport de la CIA sur le meurtre de Khashoggi

Peu de temps après la publication du rapport sur la responsabilité des Saoudiens dans la mort du journaliste Jamal Khashoggi, le document initial a été retiré sans explications et remplacé par une autre version où ont été supprimés les noms de trois hommes, relate CNN.

Le premier lien vers le rapport ne fonctionne plus. La deuxième version a supprimé les noms de trois hommes «ayant participé, ordonné ou étaient autrement complices ou responsables de la mort de Jamal Khashoggi».

Ce changement discret du bureau du directeur du renseignement national (ODNI) est passé en grande partie inaperçu à cause des reproches faits à l’administration Biden qui «ne punissait en aucune façon le prince, alors qu'elle venait de déclarer en des termes non équivoques que Mohammed ben Salmane était responsable», souligne le journal.

Explications

L’ODNI a refusé de préciser pourquoi les noms figuraient dans le rapport initial et quels rôles, le cas échéant, ces personnes auraient pu avoir dans le meurtre de Khashoggi.

«Nous avons mis un document révisé sur le site Web parce que l'original contenait à tort trois noms qui n'auraient pas dû y être inclus», a déclaré un porte-parole de l'ODNI à CNN.

Un haut responsable de l'administration a annoncé à CNN que ce rapport ne contenait aucune nouvelle donnée: «Ce sont des informations qui étaient connues du gouvernement américain et qui ont été communiquées à certains comités et membres du Congrès il y a plus d'un an».

Pourtant, ces trois noms n'avaient pas été mentionnés auparavant.

Personnes concernées

Le premier des trois est Abdulla Mohammed Alhoeriny, lequel n'avait jamais été mentionné en lien avec la mort de Khashoggi.

Selon une personne familière avec le fonctionnement interne des services de renseignement saoudiens, il s’agit du frère du général Abdulaziz bin Mohammed al-Howraini, un ministre en charge de la présidence de la Sûreté de l'État qui supervise plusieurs agences de renseignement et de contre-terrorisme. Abdulla (comme il est orthographié par l’ODNI) apparaît dans les rapports saoudiens en tant que chef adjoint de la sécurité de l'État pour la lutte contre le terrorisme, précise la chaîne.

Les deux autres sont Yasir Khalid Alsalem et Ibrahim al-Salim, dont les rôles ne sont pas connus pour le moment.

Les trois hommes ne font pas partie des 18 personnes qui ont été sanctionnées par les États-Unis pour le meurtre de Khashoggi.