Alger réagit à la reconnaissance par la France de l'assassinat du nationaliste algérien Ali Boumendjel

Alger a salué jeudi avec «satisfaction» la reconnaissance par le Président Emmanuel Macron de l'assassinat par l'armée française du dirigeant nationaliste algérien Ali Boumendjel.

«L'Algérie a enregistré avec satisfaction l'annonce du Président français Emmanuel Macro de sa décision d'honorer le combattant et martyr Ali Boumendjel», a indiqué la télévision publique.

La guerre d'indépendance

La guerre d'indépendance entre les nationalistes algériens et l'armée française (1954-1962), qui a mis fin à la période coloniale en Algérie (1830-1962), a été marquée par des atrocités, des deux côtés, et a durablement traumatisé les sociétés algérienne et française.

Mardi, Emmanuel Macron a reconnu, «au nom de la France», que l'avocat Ali Boumendjel avait été «torturé et assassiné» par l'armée française en 1957. «Au coeur de la Bataille d'Alger, il fut arrêté par l'armée française, placé au secret, torturé, puis assassiné le 23 mars 1957», a détaillé la présidence française dans un communiqué. En 2000, «Paul Aussaresses (ancien responsable des services de renseignement à Alger, ndlr) avoua lui-même avoir ordonné à l'un de ses subordonnés de le tuer et de maquiller le crime en suicide».