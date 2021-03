Macron annonce la réouverture de l’ambassade française à Tripoli

La France rouvrira lundi prochain son ambassade à Tripoli, en Libye, a annoncé mardi le Président Emmanuel Macron, qui a appelé les forces turques et russes à quitter dès que possible le pays. Moscou a à plusieurs reprises rejeté la présence de ses militaires sur le sol libyen et à appeler la communauté internationale à aider les Libyens à surmonter la crise actuelle.

Le chef de l'État français a par ailleurs ajouté qu'il entendait travailler avec les partenaires de la France pour défendre la souveraineté libyenne.

Détails à suivre...