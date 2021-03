Face à la montée en puissance de la Chine, comment les États-Unis préparent-ils la riposte? – vidéo

La diplomatie américaine est sur tous les fronts. En Europe au sommet de l’Otan, les 23 et 24 mars, et la semaine précédente en Asie pour y renforcer ses liens avec ses partenaires japonais et indiens au sein du Quad. Celui-ci n’est pourtant pas un front militaire contre la Chine, selon Marianne Peron-Doise, spécialiste de l’Asie-Pacifique.