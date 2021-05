Le Maroc dénonce les «actes hostiles» de l'Allemagne et rappelle son ambassadeur à Berlin

Le Royaume du Maroc a décidé le rappel, pour consultations, de l’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi à Berlin, indique jeudi un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains Résidant à l’étranger.

«La République Fédérale d’Allemagne a multiplié les actes hostiles et les actions attentatoires à l’égard des intérêts supérieurs du Royaume du Maroc», souligne la même source.

Ainsi, l’Allemagne «s’est démarquée par une attitude négative sur la question du Sahara marocain», poursuit le communiqué, affirmant que «son activisme antagonique, à la suite de la Proclamation présidentielle américaine reconnaissant la souveraineté du Maroc sur son Sahara, est un acte grave qui demeure jusqu’à présent inexpliqué».

«Complicité à l'égard d'un ex-condamné»

De même, les autorités de ce pays agissent avec «complicité à l’égard d’un ex-condamné» pour des actes terroristes, notamment en lui divulguant des renseignements sensibles communiqués par les services de sécurité marocains à leurs homologues allemands, précise-t-on.

A cela s’ajoute un acharnement continu à combattre le rôle régional du Maroc, notamment sur le dossier libyen, en tentant d’écarter, indûment, le Royaume de certaines réunions régionales consacrées à ce dossier comme celle tenue à Berlin.

«Pour toutes ces raisons et à cause de cette adversité constante et inacceptable, le Royaume du Maroc a décidé le rappel, pour consultations, de l’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi à Berlin», conclut le communiqué.