Deux cas de Covid-19 à bord d’une croisière malgré des passagers prétendument vaccinés

Deux individus ont été testés positifs au Covid-19 le 10 juin à bord du Celebrity Millennium, un des premiers bateaux de croisière à voguer en Amérique du Nord depuis le début de la pandémie, et ce, malgré «un équipage et des passagers vaccinés», a annoncé le croisiériste Royal Caribbean dans un communiqué.

«Les individus sont asymptomatiques, actuellement à l'isolation et surveillés par notre équipe médicale», indique la compagnie, qui assure conduire une opération de traçage des contacts et dont le navire a quitté Sint Maarten, la partie hollandaise de l'île caribéenne de Saint Martin, le 5 juin.

Les deux personnes ont été testées positives à l'occasion du «test de fin de croisière obligatoire», explique Royal Caribbean, qui affirme que les passagers avaient dû présenter une preuve de vaccination ainsi qu'un dépistage au Covid-19 négatif de moins de 72 heures avant d'embarquer.

L'entreprise affirme avoir suivi des protocoles complets en phase avec ses destinations partenaires et «outrepassant» les directives de la principale agence de santé publique américaine, «pour protéger la santé et sécurité de (ses) passagers», au nombre de 600 et accompagnés par 650 membres d'équipage, selon le New York Times.

Les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) avaient diffusé début mai de nouvelles règles devant permettre aux croisiéristes de reprendre la mer sous des conditions strictes: que 95% des personnes naviguant sur les bateaux de croisières, passagers comme salariés, soient vaccinées.

Parti de Sint Maarten, le Celebrity Millennium devait accomplir un périple de sept jours en passant par les Barbades, Aruba et Curaçao.