Sommet Poutine-Biden: vers un réchauffement imminent?

Alors que les relations bilatérales russo-américaines sont au plus bas depuis la guerre Froide, Vladimir Poutine et Joe Biden ont tenu leur premier sommet bilatéral à Genève ce 16 juin. Si l'on reste loin d’une normalisation, pour le géopolitologue Oleg Kobtzeff et le spécialiste de la Russie Pierre Lorrain, le bilan de cette rencontre est positif.