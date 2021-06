Xi Jinping appelle à la loyauté alors que le Parti communiste fête son centenaire

Le président chinois Xi Jinping a exhorté mardi les membres du Parti communiste chinois (PCC) au pouvoir à rester loyaux et à continuer de servir le peuple alors qu'il a décoré d'une nouvelle médaille d'honneur 29 d'entre eux dans le cadre des célébrations du 100e anniversaire de la création du parti.

La cérémonie de remise des médailles, retransmise en direct à la télévision nationale, s'est déroulée en grande pompe au palais de l'Assemblée du Peuple à Pékin, alors que le parti s'apprête à célébrer son centenaire jeudi.

La "médaille du 1er juillet", annoncée en 2017 et remise pour la première fois ce mardi, fait partie des efforts de Xi Jinping pour consolider l'image de l'un des partis politiques les plus puissants au monde.

Le président chinois a appelé tous les membres à "garder fermement la loyauté et l'amour pour le parti et le peuple près du coeur, à transformer cela en action, à tout dédier, même votre précieuse vie, au parti et au peuple".

Honorés pour leur "contribution exceptionnelle" au PCC, les récipiendaires de la médaille comprennent des soldats, des travailleurs communautaires et des professionnels dans les domaines des arts et des sciences.

Le Parti communiste chinois, qui dirige le pays depuis 1949, comptait 91,9 millions de membres en 2019, soit 6,6% de la population chinoise.