Fidji: vaccination obligatoire pour les employés

Les employés des secteurs public et privé aux Fidji auront l'obligation de se faire vacciner dans les semaines qui viennent, a annoncé le gouvernement de cet archipel du Pacifique.

Les fonctionnaires fidjiens devraient prendre des congés s'ils n'ont pas reçu leur première injection au 15 août et risqueraient d'être renvoyés si la deuxième ne leur est pas administrée avant le 1er novembre, a annoncé jeudi soir le Premier ministre Frank Bainimarama.

Les employés du secteur privé devront avoir reçu leur première dose au 1er août. En cas d'infraction, le travailleur sera passible d'une amende salée et son employeur risquera la fermeture administrative.

«Pas de piqûre, pas de boulot (No jabs, no job)», voilà ce que la science commande pour des raisons de sécurité, et voilà ce qu'est désormais la politique du gouvernement», a souligné M. Bainimarama dans une allocution.

Avant avril, les Fidji n'avaient recensé aucun cas de transmission locale du virus. Mais une faille dans le dispositif de quarantaine a permis une flambée de cas du très contagieux variant Delta. L'archipel enregistre actuellement plus de 700 nouveaux cas par jour.