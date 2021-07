L'UE prépare des sanctions contre les dirigeants libanais

L'Union européenne (UE) prépare pour la fin juillet des sanctions ciblées contre les dirigeants politiques libanais responsables du blocage dans ce pays afin de le sortir de l'impasse, a annoncé lundi le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.

«L'échec et mat politique se poursuit au Liban et l'UE est manifestement plus préoccupée de cette situation que les dirigeants politiques du pays», a déploré M.Borrell après une réunion avec les ministres des Affaires étrangères de l'UE.

«Un consensus politique a été trouvé pour mettre en place un cadre juridique de sanctions avant la fin du mois, avant l'anniversaire malheureux de l'explosion sur le port de Beyrouth le 4 août dernier», a précisé le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian.

«Outil de pression»

«Ce sera un outil de pression sur les autorités libanaises pour qu'elles avancent dans la composition du gouvernement et dans la mise en œuvre des réformes indispensables», a insisté le ministre français, déplorant que le Liban soit «en train de s'autodétruire».

«Maintenant, il y a des situations d'urgence majeure pour une population qui est dans la détresse», a-t-il souligné.

De son côté, Josep Borrell a évoqué un régime de sanctions «équilibré». «Il ne ciblera pas les communautés, mais il sanctionnera des comportements», a expliqué le responsable européen.

Le 4 août 2020, dans le port de Beyrouth, une gigantesque déflagration a fait plus de 200 morts et 6.500 blessés. Elle a été déclenchée par un incendie dans un entrepôt qui abritait des tonnes de nitrate d'ammonium stockées «sans mesures de précaution», de l'aveu même des autorités.

Des ONG ont souvent mis en garde contre les ingérences dans le judiciaire et les pressions d'une classe politique honnie, au sujet de l'enquête libanaise sur l'explosion qui n'a donné aucun résultat concret près d'un an après le drame.