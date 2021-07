Une délégation de responsables américains à Haïti après l'assassinat du Président

Des représentants des ministères de la Justice et de la Sécurité intérieure, du département d’État, et du Conseil de sécurité nationale ont «examiné la sécurité d’infrastructures vitales» et rencontré les policiers en charge de l'enquête, précise la même source.

La délégation a également rencontré le Premier ministre par intérim Claude Joseph, le Premier ministre désigné par Jovenel Moïse avant sa mort mais n'étant pas entré en fonction Ariel Henry et le président du Sénat Joseph Lambert, pour «encourager un dialogue ouvert et constructif, en vue d'un accord politique qui permette la tenue d'élections équitables et libres».

La majorité des sénateurs encore en fonction, derniers élus nationaux en exercice, ont signé vendredi une résolution offrant à Joseph Lambert le titre de Président provisoire de la République.

L'assassinat le 7 juillet du Président Jovenel Moïse a déstabilisé encore davantage ce pays de 11 millions d'habitants, déjà en proie à une insécurité extrême.