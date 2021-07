Feu vert de l'UE au lancement de la compagnie ITA, qui remplace Alitalia

Cette nouvelle compagnie sera pleinement opérationnelle à partir du 15 octobre, a précisé dans un communiqué le Trésor, qui estime que cet accord "constructif et équilibré" ouvre la voie à l'augmentation de capital programmée.

De longues et difficiles négociations entre Rome et Bruxelles - notamment concernant les liens entre IAT et Alitalia - ont permis à des compagnies concurrentes comme Ryanair et Wizz Air de conquérir des parts de marché sur les vols intérieurs en Italie.

Dans un communiqué distinct, le ministère de l'Industrie a précisé que 2.800 salariés d'Alitalia pourraient être repris par ITA cette année et 5.750 de plus en 2022. Alitalia comptait quelque 11.000 salariés.