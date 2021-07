Chine: Les livraisons de téléphones 5G en forte hausse au 1er semestre

Ce volume représente 73,4% du total des livraisons de téléphones portables durant cette période, a indiqué l'Académie, un institut de recherche relevant du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information.

Au cours des six premiers mois, le total des livraisons de téléphones portables en Chine a maintenu une croissance rapide, enregistrant une hausse de 13,7% sur un an pour atteindre 174 millions d'unités.

Sur le seul mois de juin, les livraisons de téléphones portables sur le marché chinois se sont établies à 25,66 millions d'unités, en baisse de 10,4% en glissement annuel.

Selon le cabinet spécialisé CCS Insights, la Chine représentera plus de la moitié de tous les utilisateurs 5G d'ici 2022 et devrait également dominer jusqu'en 2025, date à laquelle elle pourrait représenter 40% des connexions 5G mondiales.

Le pays le plus peuplé de la planète est déjà le plus grand marché mondial des smartphones et possède également le plus grand marché 4G, avec 843,7 millions d'abonnés.