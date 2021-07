Airbus commence ses livraisons d'A350 en Chine

Le constructeur aéronautique Airbus a inauguré son projet de finition et de livraison de l'A350 à Tianjin, dans le nord de la Chine.

C'est la première fois que le constructeur européen lance un tel projet pour l'A350 en dehors de l'Europe, selon des médias chinois. Mercredi, le groupe européen a livré un avion A350 à China Eastern Airlines au centre d'Airbus de Tianjin.

"Airbus considère la Chine comme un marché stratégique à long terme. Nous avons pleinement confiance dans la résilience et le dynamisme de l'économie chinoise et de son industrie aéronautique", a déclaré George Xu, vice-président exécutif d'Airbus et président directeur général d'Airbus Chine.

"Cette nouvelle démarche démontre notre engagement à approfondir la coopération gagnant-gagnant avec la Chine et à mieux servir les clients locaux, grâce à des solutions et des ressources plus localisées", a ajouté M. Xu.

Un total de cinq gros porteurs A350 seront livrés à Tianjin en 2021, et d'autres livraisons à des clients chinois sont en cours, le centre ayant augmenté sa cadence de production et la demande du marché se redressant, selon Airbus Chine. L'A350 est la nouvelle génération d'avions gros porteurs d'Airbus, qui met en avant les performances environnementales, la distance de vol et le confort.

A ce jour, la société a reçu 915 commandes pour cet appareil et en a livré quelque 430 dans le monde. Environ 10% des livraisons ont été effectuées sur le marché chinois.