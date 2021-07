Vietnam: Surveillance des décharges par la technologie de télédétection

Le ministère vietnamien des Ressources Naturelles et de l'Environnement vient de lancer un projet de surveillance des décharges à l'échelle nationale par la technologie de télédétection.

Le projet vise à améliorer la capacité de gestion des déchets solides aux niveaux central et local grâce à la technologie de télédétection, tout en aidant à mettre à jour et à améliorer l'efficacité opérationnelle du système d'information sur les déchets solides.

Selon le directeur du Département national de la télédétection, Nguyen Quoc Khanh, la technologie de télédétection avec une large couverture multi-temporale et une bonne résolution spatiale seront un outil efficace pour surveiller les décharges à l'échelle nationale.

Les données en images de télédétection permettent de fournir de nombreuses informations précieuses au service de la gestion des déchets, telles que : l'emplacement de la décharge, le site de collecte des ordures, les fluctuations et l'état de la zone d'enfouissement et des décharges, les ouvrages d'enfouissement et l'impact environnemental des décharges sur les zones adjacentes.

En outre, elles contribuent à améliorer la capacité de surveiller la mise en œuvre de la planification des décharges et de mettre à jour les bases de données nationales et locales sur la gestion des déchets solides.

Actuellement, le Vietnam compte 660 décharges, recevant environ 20.200 tonnes de déchets par jour. enfouissement et des décharges