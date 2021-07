Blinken rencontre un représentant du dalaï-lama en Inde

Le chef de la diplomatie américaine s'est entretenu avec Ngodup Dongchung, représentant du gouvernement tibétain en exil, a indiqué un porte-parole du département d'Etat.

L'armée chinoise a pris le contrôle du Tibet en 1950 et le dalaï-lama, chef spirituel des Tibétains, s'est exilé en Inde en 1959.

Le gouvernement tibétain en exil et les défenseurs de la cause tibétaine ont reçu un soutien international accru ces derniers mois, notamment des Etats-Unis.

En novembre dernier, Lobsang Sangay, ancien chef du gouvernement en exil, a été reçu à la Maison blanche. Un mois plus tard, le Congrès américain a adopté le Tibet Policy and Support Act, réclamant le droit pour les Tibétains de choisir un successeur au dalaï-lama et l'établissement d'un consulat américain à Lhassa, la capitale du Tibet, une loi à laquelle la Chine s'est déclarée "résolument hostile".

Antony Blinken doit s'entretenir dans la journée avec le Premier ministre indien Narendra Modi pour évoquer notamment les fournitures de vaccins contre le COVID-19, la situation en Afghanistan et le bilan indien en matière de droits de l'Homme.

A l'issue de cette visite express, le chef de la diplomatie américaine repartira mercredi pour le Koweït.