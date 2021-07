L'ambassadeur de Chine aux USA est arrivé à Washington

L'arrivée de Qin Gang intervient quelques jours après que des discussions entre la secrétaire d'Etat adjointe américaine Wendy Sherman et des diplomates chinois se sont terminées dans la ville de Tianjin, dans le nord de la Chine, et que les deux parties ont indiqué que l'autre devait faire des concessions pour que les relations s'améliorent.

Qin Gang, âgé de 55 ans, vice-ministre des affaires étrangères dont les portefeuilles récents comprenaient les affaires européennes et le protocole, remplace le plus ancien ambassadeur de Chine aux Etats-Unis, Cui Tiankai, 68 ans, qui a annoncé le mois dernier son départ après huit ans à Washington.

"Je crois fermement que la porte des relations entre la Chine et les Etats-Unis, qui est déjà ouverte, ne peut et ne doit pas être fermée", a déclaré Qin Gang aux journalistes dans sa résidence de la capitale américaine.

Les relations entre Pékin et Washington se sont fortement détériorées sous l'ancien président Donald Trump, et Joe Biden a maintenu la pression sur la Chine, en renforçant les sanctions contre les responsables chinois et en jurant que le pays ne remplacera pas les Etats-Unis en tant que leader mondial.