Le pétrole recule en Europe

Les prix du pétrole étaient en léger repli vendredi mais s'appréciaient sur l'ensemble de la semaine, aidés par la petite santé du dollar et des stocks de brut qui se réduisent.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre, dont c'est le dernier jour de cotation, valait 75,88 dollars à Londres, en repli de 0,22% par rapport à la clôture de la veille.

A New York, le baril américain de WTI pour le même mois lâchait 0,31% à 73,39 dollars.

Les cours avaient en effet lourdement chuté après la réunion de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs alliés via l'accord Opep+ le 18 juillet, le cartel de producteurs actant d'ouvrir un peu plus les robinets d'or noir à compter du mois prochain.

La baisse du dollar face aux autres grandes monnaies depuis la fin de la réunion de la Banque centrale américaine (Fed) mercredi, qui a maintenu, sans surprise, son ton accommodant, soutenait par ailleurs les cours du brut, libellés en billet vert.