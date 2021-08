La Ligue arabe souligne l'importance de renforcer la coopération avec l'Afrique

Dans son allocution à la clôture des travaux de la formation des médecins du Sud-Soudan, le secrétaire général adjoint de la Ligue, directeur général du fonds arabe d'assistance technique aux pays africains, Hassan Rabhi, a indiqué que le Fonds a été créé en vue de développer les moyens arabes et africains dans le cadre des mutations et des développements que connait le monde, notamment dans les domaines de la technologie et de la connaissance.

Le fonds a également été instauré compte tenu de l'importance de la solidarité et de l'action arabo-africaine commune pour la réalisation du développement durable et l'amélioration les performances des institutions nationales, dans le but de répondre aux aspirations des peuples, a ajouté M. Rabhi.

Les programmes de formation offerts par le Fonds sont variés et répondent aux besoins des pays bénéficiaires dans des domaines où les États arabes disposent de l'expérience nécessaire, comme les transports, les communications, les médias, les technologies de l'information, la couverture médicale, l'agriculture, la lutte contre la désertification, la protection de l'environnement et la gestion des eaux, a-t-il précisé.