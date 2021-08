Des inondations dans le Sichuan provoquent l'évacuation de 80.000 personnes

Plus de 80.000 personnes ont été évacuées à la suite de fortes pluies et d'inondations dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, a rapporté lundi la presse officielle, portant à plus de 440.000 le nombre de personnes affectées par les intempéries ayant récemment frappé la province en différents lieux.