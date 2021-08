Le bilan à Haïti après le séisme s'alourdit à 724 morts

Au moins 724 personnes ont été tuées et 2.800 autres blessées suite au violent séisme qui a secoué samedi la moitié sud-ouest d'Haïti, selon un nouveau bilan provisoire fourni par les services de protection civile.

Un précédent bilan de la secousse de magnitude 7,2 faisait état de 304 morts et de milliers de blessés et de disparus.

«Le bilan humain du tremblement de terre est passé en début de journée du 15 août à 724 morts: 500 dans le Sud, 100 dans la Grand'Anse, 122 dans les Nippes et deux dans le Nord-Ouest», précise la même source dans un communiqué.

L'état d'urgence a été décrété pour une période d'un mois.

Le 12 janvier 2010, un tremblement de terre d'une magnitude de 7 sur l'échelle de Richter avait ravagé la capitale haïtienne et plusieurs villes de province, faisant plus de 200.000 morts et 300.000 blessés.