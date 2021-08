Inondations en Turquie: le bilan s'alourdit à 70 morts, plusieurs disparus

Selon l'Agence gouvernementale de gestion des catastrophes naturelles (Afad), 47 personnes manquaient encore à l'appel après ces inondations qui se sont produites après de fortes pluies mercredi dans des provinces situées au bord de la mer Noire.

Des torrents d'eau ont jeté des dizaines de voitures et des tas de débris le long des rues, détruit des bâtiments et des ponts, fermé des routes et privé d'électricité des centaines de villages.

Les météorologues ont mis en garde contre de nouvelles inondations en raison des fortes précipitations attendues lundi dans les provinces de la mer Noire, à l'est des régions touchées la semaine dernière.

Ces inondations, les plus meurtrières que la Turquie a connues ces dernières décennies, se sont produites à un moment où le pays se remettait tout juste de vastes incendies qui ont fait huit morts et ravagé des régions touristiques du sud.