La Chine publie un projet de réglementation de la concurrence sur internet

L'Administration d'État pour la régulation des marchés (SAMR) chinoise a publié mardi un projet de réglementation du secteur des entreprises internet qui vise à empêcher la concurrence déloyale et à mieux encadrer de l'usage des données des utilisateurs.

Pékin a commencé ces derniers mois à renforcer le cadre réglementaire dans lequel opère l'économie en ligne chinoise dans le but affiché de freiner les pratiques anticoncurrentielles. Dans ce contexte, les autorités ont infligé de lourdes amendes sens à des entreprises telles que le géant du commerce en ligne Alibaba et celui des réseaux sociaux Tencent.

Les valeurs chinoises du secteur cotées à Hong Kong ont reculé en Bourse après la publication du projet de réglementation: la plate-forme de vidéos Bilibili chutait plus de 5%, tandis que Tencent, Alibaba et le service de livraison de nourriture Meituan perdaient respectivement 3,5%, 2,6% et 1,4%.

Les plates-formes "ne doivent pas mettre en œuvre ou aider à mettre en œuvre une concurrence déloyale sur Internet, perturber l'ordre de la concurrence sur le marché, affecter les transactions équitables sur le marché", explique la SAMR dans le projet publié sur son site internet.

Le régulateur estime aussi que les opérateurs commerciaux ne doivent pas utiliser les données de leurs utilisateurs et clients ou des algorithmes pour détourner le trafic ou influencer les choix des utilisateurs.

Le projet est ouvert aux commentaires publics jusqu'au 15 septembre.