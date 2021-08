Au moins 22 morts et 50 disparus dans des inondations au Tennessee

Au moins 22 personnes ont été tuées et 50 autres sont toujours portées disparues dimanche après les inondations catastrophiques qui ont balayé le Middle Tennessee samedi et dimanche, selon les autorités locales.

L'adjoint du shérif du comté de Humphreys, Rob Edwards, a confirmé le nombre de morts et de disparus dimanche et a indiqué que les autorités procédaient à des vérifications maison par maison dans les zones les plus touchées de Humphreys, un comté rural d'environ 18 500 habitants, situé à environ 115 km à l'ouest de Nashville.

"Les choses vont vite et nous trouvons des gens à gauche et à droite", a déclaré M. Edwards à la presse, ajoutant qu'il s'attendait à ce que le nombre de morts augmente.

Parmi les personnes tuées se trouvent plusieurs enfants, dont des jumeaux de sept mois, a-t-il précisé.

L'Agence de gestion des urgences du Tennessee (TEMA) a qualifié les pluies torrentielles et les inondations de "catastrophiques". Un site d'observation a enregistré 43 cm de pluie en 24 heures, dépassant ainsi le record de près de 35 cm établi par l'État en 1982.

TEMA a indiqué que 3 500 résidents du comté de Humphreys ont perdu leur électricité à cause de la tempête, et que plusieurs autres clients des comtés voisins ont également été touchés.

Ces inondations interviennent au moment où la Côté Est est placée en état d'alerte à cause de l'ouragan Henri, qui a été rétrogradé dimanche en tempête tropicale avant de toucher terre au Rhode Island.

Le président Joe Biden a promis dimanche de soutenir les États confrontés à des conditions météorologiques extrêmes, dont le Tennessee, en déclarant que l'administration offrirait toute l'aide dont l'État a besoin à la suite des inondations.