Colombie: au moins huit morts dans l'effondrement d’une mine de charbon

Au moins huit mineurs sont morts et quatre autres ont été piégés suite à l'effondrement survenu dans une mine de charbon située dans la municipalité colombienne de Tópaga, département de Boyacá (centre).

L'Agence nationale des mines (ANM) a précisé dans un communiqué que l'accident s'est produit dans la mine de Carbonera, en raison probablement d’une "explosion associée au gaz méthane et à la poussière de charbon".

Le communiqué souligne que les corps sans vie de quatre victimes ont été extirpés des décombres, tandis que les équipes de secours s'efforcent de faire remonter à la surface quatre autres corps de mineurs décédés déjà localisés.

Les équipes de sauvetage ont travaillé sur l'installation d'une ventilation artificielle pour améliorer les conditions dans la mine et faciliter les tâches de recherche et de sauvetage avec le soutien d'équipements respiratoires et d'oxygène.

Les accidents miniers sont fréquents en Colombie. En mars dernier, 11 mineurs sont morts dans une mine d'or illégale du département de Caldas.

L'accident s'était produit dans une mine d'or inondée par la crue de la rivière Cauca, la deuxième de Colombie.