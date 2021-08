Séisme en Haïti: pont aérien humanitaire de l'UE

Une opération du pont aérien humanitaire de l'UE consistant en deux vols achemine plus de 125 tonnes de matériel vital destiné aux organisations humanitaires actives en Haïti, dans le cadre de la réponse de l'UE au tremblement de terre qui a frappé le pays le 14 août, a annoncé vendredi la Commission européenne.

"Le premier vol arrive aujourd'hui à Port-au-Prince, tandis qu'un second vol devrait atteindre le pays dans les prochains jours. La cargaison comprend du matériel médical, des médicaments, de l'eau, des équipements d'assainissement et des articles d'hygiène, ainsi que d'autres matériels fournis par des partenaires humanitaires de l'UE", précise la Commission dans un communiqué.

Selon le commissaire européen à la gestion des crises, Janez Lenarčič, "grâce aux efforts de collaboration de l'UE et de ses partenaires, en concertation avec les autorités haïtiennes, une assistance vitale est fournie pour aider la population d'Haïti à survivre à cette période difficile".

Depuis le début de 2021, l'UE a mobilisé plus de 14 millions d'euros d'aide humanitaire pour Haïti, essentiellement destinés à la préparation aux catastrophes, à la réaction d'urgence à la crise alimentaire ainsi qu'à la satisfaction des besoins engendrés par la hausse de la violence liée aux gangs, des déplacements forcés et des rapatriements forcés, rappelle-t-on.

Après le tremblement de terre dévastateur d'une magnitude de 7.2 qui a frappé Haïti le 14 août, l'UE a débloqué 3 millions d'euros d'aide humanitaire d'urgence pour satisfaire les besoins les plus pressants des populations touchées.

Par l'intermédiaire du mécanisme de protection civile de l'UE, l'Union européenne coordonne également la fourniture continue de plusieurs offres d'aide d'États membres de l'UE, dont l'Espagne, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suède, afin de garantir un soutien rapide à la population. Une équipe d'experts européens a également été déployée sur le terrain.

En 2020, la Commission a débloqué plus de 10 millions d'euros pour lutter contre la pandémie de COVID-19, en privilégiant la fourniture d'équipements de santé et de formation ainsi qu'un soutien logistique. Au cours de l'année 2020, l'UE a également lancé deux opérations du pont aérien humanitaire vers Haïti, afin d'assurer la mobilité du personnel humanitaire et la fourniture de biens vitaux.