Suède: fin des évacuations de Kaboul, plus de 1.100 personnes exfiltrées

La Suède a annoncé avoir achevé vendredi ses évacuations de Kaboul, après l'exfiltration de plus de 1.100 personnes depuis la prise de contrôle de l'Afghanistan par les talibans*.

"Les conditions extrêmement difficiles et risquées ne nous ont pas permis d'évacuer davantage de Suédois et d'employés locaux", a déclaré la ministre des Affaires étrangères suédoise Ann Linde lors d'une conférence de presse.

Parmi les évacués se trouvaient des employés de l'ambassade et leurs familles, des gardes locaux et leurs familles, des employés des forces armées et 500 Suédois, a précisé la ministre.

Le pays a également exfiltré des militants des droits des femmes, des journalistes et des employés européens.

La Suède a noté cependant avoir été devant l'impossibilité d'évacuer tous ceux figurant sur la "liste suédoise" répertoriant les personnes ayant besoin d'aide pour quitter l'Afghanistan.

*Organisation terroriste interdite en Russie