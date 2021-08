Plus de 1.000 migrants clandestins secourus au large des côtes libyennes en une semaine

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a annoncé lundi que plus de 1.000 migrants clandestins ont été secourus au large des côtes libyennes la semaine dernière.

"Du 22 au 28 août, 1.131 migrants ont été secourus/interceptés en mer et renvoyés en Libye", a précisé l'organisation onusienne.

D'après l'OMI, un total de 23.550 migrants clandestins, dont des femmes et des enfants, ont été secourus et renvoyés en Libye, alors que 446 migrants illégaux sont morts et 648 autres sont jusqu'à présent portés disparus au large des côtes libyennes sur la route de la Méditerranée centrale cette année.

La Libye souffre d'insécurité depuis la chute de l'ancien dirigeant Mouammar Kadhafi en 2011, faisant du pays un point de départ privilégié pour des milliers de migrants clandestins souhaitant traverser la Méditerranée vers les côtes européennes.

Les migrants secourus se retrouvent dans des centres d'accueil surpeuplés à travers la Libye, malgré les appels internationaux répétés à les fermer.