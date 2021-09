Canada: le passeport vaccinal entre en vigueur

Les Québécois de 13 ans ou plus doivent prouver qu’ils sont adéquatement vaccinés contre le COVID-19 pour accéder à certains lieux et de pratiquer certaines activités non essentielles.

Une période d’adaptation a débuté le 1er septembre et s'étale jusqu'au 15 septembre, pendant laquelle le passeport vaccinal est déployé, sans toutefois qu’aucune sanction ne soit appliquée.

En Colombie-Britannique, une preuve de vaccination sera requise à compter du 13 septembre, pour assister à des événements culturels et sportifs, ou encore pour se rendre dans un restaurant.

Quant à l'Ontario, la preuve de vaccination complète standardisée sera exigée dès le 22 septembre.

Cette nouvelle règle sanitaire est instaurée pour lutter contre la 4ème vague qui commence à prendre de l’ampleur.

Selon les autorités sanitaires canadiennes, le nombre de cas (derniers 7 jours) a atteint 22.142, alors que le nombre de décès s'élevait à 107 au 1er septembre.

Selon Radio Canada, l’augmentation constante des cas observée à la fin de l’été "fait craindre une rentrée très chargée" aux autorités sanitaires, qui comptent déjà trois fois plus de cas à Montréal qu’à pareille date l’an dernier.