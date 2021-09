Irlande: près de 70% de la population entièrement vaccinée contre la Covid-19

Un total de 6,92 millions de doses de vaccin anti-Covid ont été administrées en Irlande, et 69,1% des habitants du pays ont été entièrement vaccinés, précise-t-on.

Les chiffres soulignent également que 89,3% des adultes de plus de 18 ans ont été totalement vaccinés en Irlande, contre 82,6% de la population de 12 ans et plus.

"Cette semaine, nous allons atteindre la sept-millionième dose de vaccin administrée ici", a indiqué le ministre irlandais de la Santé, Stephen Donnelly dans un message sur Twitter, qualifiant cette nouvelle de "réussite incroyable" pour l'Irlande.

Le ministre a également affirmé que les vaccins avaient permis de réduire les infections au sein des classes d'âge les plus jeunes du pays car les jeunes se présentent volontairement pour se faire vacciner.