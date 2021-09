L'Onu lance un appel de fonds supplémentaires pour aider des millions d’Afghans

Ce nouvel appel de fonds porte à 606 millions de dollars la demande d'aide jusqu'à la fin de l'année pour ce pays ravagé par la guerre, au moment où l'Onu met en garde contre une catastrophe humanitaire qui menace 18 millions de personnes, avertissant que 18 millions d'autres pourraient également être touchées.

Après le retour au pouvoir des talibans* à Kaboul à la mi-août, de nouveaux besoins ont émergé, souligne le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'Onu (BCAH).

La question devrait être abordée lundi lors d'une réunion ministérielle des États membres à Genève sur l'aide humanitaire à l'Afghanistan, organisée par le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres.

Le pays, «fait face à une catastrophe humanitaire imminente», avait averti vendredi le porte-parole de M.Guterres, Stéphane Dujarric, en annonçant la tenue de cette réunion.

Le BCAH exprime l'espoir que les pays prendront des engagements généreux lors de la conférence, estimant que l'aide de 606 millions de dollars est nécessaire pour fournir nourriture et soutien à près de 11 millions de personnes ainsi que des soins de santé essentiels à 3,4 millions de personnes.

Les fonds seront également utilisés pour traiter la malnutrition aiguë dont souffre plus d'un million d'enfants et de femmes, pour des opérations liées à l'assainissement et l'hygiène, ainsi que pour la protection des enfants et survivants de la violence genrée.

La majeure partie de l'aide demandée a été appelée à la fin de l'année dernière dans le cadre d'une demande d'aide humanitaire de 1,3 milliard de dollars pour l'Afghanistan qui reste fortement sous-financée.

L'appel à l'aide lancé mardi comprend 413 millions de dollars de besoins non financés qui figuraient déjà dans l'appel précédent, avec 193 millions de dollars destinés à de nouveaux besoins et des changements dans les coûts des opérations, selon le BCAH.

Avant même le retour au pouvoir des talibans*, l'Afghanistan était très dépendant de l'aide avec 40% de son budget tiré de financements étrangers.

*Organisation terroriste interdite en Russie