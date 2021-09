Chine-ASEAN: le Forum sur les Technologies et l'innovation, du 9 au 13 septembre

Ce forum de haut niveau se tiendra à la fois en ligne et en présentiel en marge de la 18e Exposition Chine-ASEAN, qui se déroulera à Nanning du 10 au 13 septembre, fait savoir le Département régional des sciences et technologies.

Le forum présentera une série d'activités, dont un forum de jeunes scientifiques et une exposition sur les technologies de pointe.

L'évènement connaîtra également l'organisation de plusieurs activités destinées à promouvoir une coopération globale à plusieurs niveaux et élargie en matière d'innovation entre la Chine, le Japon, la Corée du Sud et les pays de l'ASEAN, dans le but d'apporter un soutien technologique à la reprise économique régionale.

Inauguré en 2013, le Forum sur le transfert de technologies et l'innovation collaborative Chine-ASEAN est devenu une plateforme importante pour présenter les dernières réalisations en matière d'innovation et promouvoir la coopération dans l'innovation et le transfert de technologies entre la Chine et les pays de l'ASEAN.