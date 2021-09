La Chine améliorera continuellement l'environnement

La Chine luttera contre la pollution et améliorera continuellement son environnement, indique un plan d'action pour les droits de l'homme publié jeudi.

Intitulé «Plan d'action de la Chine pour les droits de l'homme (2021-2025)», le document a été publié par le Bureau de l'information du Conseil des Affaires d’État.

Selon le document, la Chine prendra de nouvelles mesures pour prévenir et contrôler la pollution atmosphérique, et coordonnera ses engagements en matière de réduction des polluants atmosphériques et des émissions de gaz à effet de serre.

La Chine renforcera également le traitement et la protection de l'eau, d'après le plan d'action. Le pays poursuivra sa campagne de protection de l'environnement pour traiter les masses d'eau noires et malodorantes dans les villes et éliminer en grande partie ces phénomènes dans les zones urbaines construites.

S'agissant de la conservation des sols, la Chine consolidera et améliorera l'utilisation sûre des terres agricoles, réduira l'utilisation de pesticides et d'engrais chimiques et traitera la pollution causée par les films plastiques agricoles.

Le plan d'action prévoit l'amélioration du traitement des eaux usées et des déchets solides au cours de la période.

La Chine atteindra une couverture totale des réseaux de canalisations d'eaux usées dans les zones urbaines et veillera à ce que le traitement visant à rendre les boues d'épuration inoffensives atteigne 90%.

Un système de base pour le dépôt, la collecte, le transport et l'élimination des ordures ménagères triées sera mis en place dans les villes. Le pays vise également à améliorer la gouvernance environnementale fondée sur la loi, souligne le document.