Nouveaux appels à des règles budgétaires européennes adaptées à l'investissement

Les règles définies dans le pacte de stabilité et de croissance européen - déficit public limité à 3 % du produit intérieur brut (PIB) et dette publique contenue à 60 % du PIB – ont été suspendues par la Commission européenne en mars 2020 afin de permettre aux Etats membres de l'Union européenne (UE) d'adopter des mesures d'urgence pour limiter l'impact de la crise sanitaire internationale sur leur économie.

Alors que cette "clause dérogatoire générale" devrait être désactivée à partir de 2023, plusieurs ministres des Finances européens, réunis pour deux jours à partir de ce vendredi à Brdo, en Slovénie, ont plaidé pour que le retour à la discipline budgétaire soit adapté afin de permettre la poursuite de lourds investissements publics, en particulier dans la lutte contre le changement climatique.

Cette position a notamment été défendue par le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, à son arrivée à Brdo pour des réunions de l'Eurogroupe et de l'Ecofin.

Alors que la lutte contre le changement climatique "ne fait que commencer" et s'annonce "très coûteuse", Bruno Le Maire a suggéré d'évaluer le volume d'investissements nécessaires, afin de permettre de "décid(er) tous ensemble et d'a(voir) un débat sur ces règles du pacte de stabilité et de croissance". Certaines règles "sont visiblement obsolètes", a-t-il souligné en appelant à "trouver des méthodes différentes, des règles différentes, un retour à l'équilibre budgétaire qui soit différent", puisque les règles communes sont indispensables pour la pérennité d'une zone monétaire commune.

Plusieurs pays plaident également pour une révision des règles sur la réduction de la dette, bien trop ambitieuses pour être appliquées pour les Etats membres dont le ratio dette/PIB dépasse 100%.

Le commissaire européen chargé de l'Economie a souligné que la Commission devrait faire de gros efforts pour parvenir à construire un consensus sur l'évolution de ces règles budgétaires.