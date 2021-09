Le renseignement aurait signalé la présence d'enfants dans une voiture visée par une frappe US à Kaboul

Le renseignement américain aurait prévenu ses militaires de la présence possible de civils, y compris d’enfants, dans une voiture visée par une frappe le 29 août à Kaboul, relate CNN. Plus tard, le Pentagone avait reconnu que cette opération avait été une erreur et qu’elle n’avait pas éliminé un membre de Daech* comme prévu.