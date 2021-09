Londres salue la levée des restrictions américaines sur les voyages internationaux

"C'est un fantastique coup de pouce pour les entreprises et le commerce, et c'est formidable que les familles et les amis des deux côtés de l'océan puissent à nouveau être réunis", s'est félicité le dirigeant conservateur sur Twitter.

"Excellente nouvelle pour les voyageurs du Royaume-Uni vers les États-Unis", a réagi de son côté sur Twitter la cheffe de la diplomatie britannique Liz Truss. "C'est important pour notre reprise économique, nos familles et nos échanges commerciaux."

Une telle décision était attendue de longue date par le Royaume-Uni, l'un des pays les plus touchés par la pandémie en Europe avec plus de 135.000 morts mais où plus de 80% des plus de 16 ans sont désormais totalement vaccinés.