Jean Lassalle en guerre contre la globalisation et le «capitalisme financiarisé» - vidéo

La crise sanitaire a laissé place au débat sur les violences policières, qui a refait surface après la mort de George Floyd aux États-Unis et les manifestations antiracistes en France. Une polémique qui dure depuis quelques années, avec la répression des manifestations des Gilets jaunes et d’autres mouvements sociaux.

L’un de leurs plus ardents défenseurs à l’Assemblée nationale, Jean Lassalle, publie un livre de combat intitulé Aurore ou crépuscule Résistons! (Éd. Cherche Midi). Il y accuse pêle-mêle les politiques de «lâcheté», les hauts fonctionnaires d’être «aux ordres» et les journalistes d’être «sous contrôle et terrorisés». Son principal ennemi? La globalisation, le «capitalisme financiarisé», un «totalitarisme mou», contre lesquels il appelle à la résistance:

«Nous ne nous appartenons plus nous-mêmes, nous vivons une sorte d’occupation, intellectuelle et physique.»

