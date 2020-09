Élections régionales en Italie: Matteo Salvini et la droite en perte de vitesse? – vidéo

Les résultats des élections régionales et du référendum en Italie les 20 et 21 septembre divisent les observateurs. La progression de la Ligue de Matteo Salvini semble ralentir dans le pays, et pourtant la coalition de droite sera à la tête d’une majorité de régions. Entretien sur ce paradoxe politique avec la journaliste Marie d’Armagnac.